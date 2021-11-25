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Пандемия COVID-19

В Турции запросили одобрение экстренного применения местной вакцины от ковида

Препарат проходит третью стадию клинических испытаний

АНКАРА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в четверг о подаче заявления в Агентство по лекарственным средствам республики на одобрение экстренного применения турецкой вакцины против коронавирусной инфекции TURKOVAC.

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"Было направлено заявление на одобрение экстренного применения TURKOVAC, - приводит его слова агентство Anadolu. - Мы также планируем увеличить фиксированные доплаты врачам и обеспечить, чтобы они были выплачены из общего бюджета".

Турецкая вакцина TURKOVAC была разработана Университетом Эрджиес совместно с Институтом здравоохранения при Министерстве здравоохранения Турции. В настоящий момент она проходит третью стадию клинических испытаний, вакцину тестируют на добровольцах в нескольких центрах республики.

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