Пермские депутаты освободили от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей

ПЕРМЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли решение об освобождении транспортного налога владельцев электромобилей до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента по итогам пленарного заседания.

"Депутаты Законодательного Собрания в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении проект закона, который предполагает освобождение от транспортного налога владельцев электромобилей. От транспортного налога до 2029 года освобождены владельцы транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями", - говорится в сообщении.

Однако льгота будет распространяться на автомобили не ранее 2015 года выпуска. Такая мера поддержки позволит обновить автопарк новыми экологичными автомобилями и будет стимулировать переход на экологически чистый транспорт с целью улучшения экологической ситуации. Закон вступает в силу с 2022 года.