Нижегородским музеям, заведениям общепита, гостиницам разрешили работать без QR-кодов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Заведения общепита, кинотеатры, музеи, фитнес-центры, бани, библиотеки и гостиницы в Нижегородской области будут самостоятельно решать, оставить ли пропуск в них по QR-кодам, сообщил в четверг в Instagram губернатор региона Глеб Никитин.

"Общепит, кинотеатры, музеи, фитнес и бани, библиотеки, гостиницы могут сами решить, оставить ли пропуск по кодам. Если оставить, то снимаются некоторые ограничения. Принять такое решение может любая организация", - написал Никитин.

Он добавил, что допуск по QR-кодам и мультипассам остается для массовых мероприятий, объектов спорта, ТЦ и ТРЦ, театрально-концертных и конгрессно-выставочных организаций. Изменения вступят с 26 ноября.