В Москве число зданий-памятников в неудовлетворительном состоянии сократилось до 194

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Реставраторы в Москве с 2011 года привели в порядок 1,7 тыс. исторических зданий. При этом доля памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, сократилась с 39% до 4%, сообщил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы продолжаем масштабную программу возрождения памятников московской старины. Начиная с 2011 года, завершена реставрация уже 1,7 тыс. исторических зданий. <...> Больше всего радует сокращение количества памятников, находящихся в неудовлетворительном или даже аварийном состоянии, которые приходится буквально спасать", - написал он. Из размещенной в публикации таблицы следует, что доля зданий-памятников в неудовлетворительном состоянии от общего числа сократилась с 39% (1 325 зданий) в 2010 году до 4% (194 здания) в этом году.

В качестве примера Собянин назвал Дом Кеворкова, расположенный по адресу: Люсиновская улица, дом 27, строение 1. Главный дом городской усадьбы купцов Сушкиных - А. Б. Кеворкова был построен в конце XVIII - начале XIX веков. В советские годы его приспособили под жилые квартиры для служащих Наркомата обороны. "А в постсоветские годы собственник довел его до аварийного состояния. Здание стояло без окон и дверей, со сквозными трещинами в стенах и отключенными инженерными коммуникациями. К тому же в 2017 году в нем произошел пожар, серьезно повредивший кровлю и перекрытия", - отметил мэр.

Он рассказал, что в 2013 году правительство Москвы признало Дом Кеворкова выявленным объектом культурного наследия и взяло его под госохрану. По его словам, власти неоднократно выдавали предписания владельцу о необходимости проведения реставрационных работ. "Дело сдвинулось с мертвой точки в 2019 году, когда Дом Кеворкова выкупил новый собственник, который был готов вкладывать средства в спасение старейшего здания на Люсиновской улице. В настоящее время работы близки к завершению. На свои места вернулись окна и двери. Главный фасад отреставрированного дома вновь украшает аттик с монограммой АК - Агабек Кеворков", - добавил Собянин.

Мастера воссоздали парапет кровли, ажурные наличники окон, карниз и пилястры. Завершается реставрация интерьеров, включая парадную лестницу, которую восстановили по единственной чугунной балясине, случайно найденной в подвале дома. Восстановлены старинные росписи на потолках, которые больше 100 лет были скрыты под толстым слоем краски и штукатурки. После реставрации в Доме Кеворкова планируется разместить офисы, а все желающие смогут прийти туда на экскурсию во время проведения Дней исторического и культурного наследия.

Мэр уточнил, что в числе наиболее значимых памятников, где работы были выполнены в 2021 году, - исторические скульптуры на площади Гагарина, Большой Москворецкий мост и многие другие. "В ближайшие дни планирую написать о реализации крупнейшего в мире за последние годы проекта возрождения промышленного объекта и его приспособления для использования под культурное пространство - реставрации ГЭС-2", - добавил Собянин.