Калининградский гостехуниверситет с февраля вводит QR-коды для совершеннолетних студентов

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Калининградский государственный технический университет (КГТУ) объявил о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, для посещения очных занятий студентами в возрасте от 18 лет, сообщается на официальном сайте вуза.

"Согласно приказу, с 1 февраля 2022 года вход в учебно-лабораторные корпуса университетского комплекса КГТУ для обучающихся, достигших 18 лет и старше, всех форм обучения при предъявлении: либо действующего QR-кода, которым подтверждается, что обучающийся получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность; либо QR-кода, которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев", - говорится в сообщении.

Согласно новому порядку, военнослужащие, гражданский персонал Вооруженных сил РФ, а также иностранные студенты будут допускаться в помещения вуза по справке, подтверждающей вакцинацию. Также пропуском может служить справка от медучреждения, подтверждающая медотвод от прививки.

В Калининградской области систему QR-кодов начали вводить поэтапно с 8 октября. Сейчас она распространяется на предприятия общепита, торгово-развлекательные и торговые центры, фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры, органы госвласти. Ранее в областном правительстве сообщали, что перечень учреждений, на которые будут распространены QR-коды, расширят. Таким образом власти привлекают внимание жителей региона к необходимости вакцинации от коронавируса.

О КГТУ

Калининградский государственный технический университет является базовым вузом учебно-методического объединения по образованию в области рыбного хозяйства. Учредитель - Федеральное агентство по рыболовству. В университете осуществляется подготовка специалистов по 42 специальностям и направлениям высшего профессионального образования. Свыше 4 000 человек обучается по очной форме, около 2 000 студентов - получает высшее образование заочно, свыше 500 - по очно-заочной (вечерней) форме.

Университет основан 1 сентября 1959 года, включен в национальный реестр "Ведущие образовательные учреждения России - 2009" на основании предложения Министерства образования Калининградской области.