Омское Заксобрание поддержало законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Омской области большинством голосов поддержали принятие изменений в федеральный закон, которые вводят использование системы QR-кодов в общественных местах и транспорте.

"Введение QR-кодов - это вынужденная мера, проведение вакцинации - мера, направленная на спасение населения. Сегодня тяжелая ситуация, и нет другого выхода. Этот закон необходим", - обратился к депутатам губернатор Александр Бурков. За принятие изменений проголосовали 29 депутатов, против - 10, два депутата воздержались.

По словам главного врача Омской областной клинической больницы и депутата Заксобрания Константина Полежаева, летальности среди вакцинированных больных с коронавирусом составляет всего 0,2%. Он заявил также о тяжелой ситуации в здравоохранении.

"Я знаю о призывах наших коллег посетить "красные зоны" <…>. Нам туристы не нужны, нам нужны действенные меры, направленные на предотвращение пятой волны, шестой волны, седьмой волн, - подчеркнул он. - Эти волны будут бесконечны, пока мы не достигнем необходимого уровня вакцинации".

По словам главного врача клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области и депутата Заксобрания Вадима Бережного, соотношение вакцинированных и невакцинированных больных с коронавирусом, поступивших за прошедшие сутки в ковидный госпиталь при медучреждении, составляет 1 к 10. "Для непривитых заказывают килограммами дорогущие препараты, тоннами кислород. - рассказал он. - И я вижу, как оценивают заведующие отделением привитых. Они относятся к ним как к легким пациентам".

О ситуации с коронавирусом в Омском области

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области за прошедшие сутки выявлено 587 случаев заражения. Всего с начала пандемии заразились 111 059 человек, из которых 86 460 выздоровели и 2 745 умерли. По данным омского Минздрава на 24 ноября, в прививочной кампании против коронавируса приняли участие 877 130 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 622 589 человек. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.

Омские власти ввели с 30 октября QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 4 ноября QR-коды были введены при посещении предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи.