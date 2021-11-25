Мишустин: для успешной борьбы с ковидом в мире надо обеспечить равный доступ к вакцинам

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал обеспечить равный доступ к вакцинам и устранить препятствия для поставок лекарств в целях успешной борьбы с ковидом в мире.

"Борьба с ковидом продолжается. Чтобы она была успешной, необходимо предоставить равный доступ к вакцинам, устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов. АСЕМ не может оставаться в стороне от решения этих вопросов", - сказал он в видеообращении к участникам тринадцатого саммита АСЕМ (Форум "Азия - Европа").

Мишустин подчеркнул особую важность повестки сотрудничества стран АСЕМ на фоне текущей ситуации, "когда к турбулентности в международных отношениях добавляются новые серьезные вызовы". Одним из них, добавил он, стала пандемия коронавируса, "которая унесла миллионы жизней, затруднила глобальные хозяйственные связи, нанесла серьезный ущерб мировой экономике". "В борьбе с эпидемией и для преодоления ее последствий все государства должны сплотить усилия. И у АСЕМ здесь особая роль", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Он отметил, что Россия принимает системные меры для защиты здоровья своих граждан, одновременно помогая бороться с коронавирусной инфекцией соседям по Евразии, государствам Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

"С использованием российских препаратов началась массовая вакцинация в целом ряде государств. "Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и зарегистрирован в 70 странах. Мы оказываем поддержку в организации производства этой вакцины за рубежом", - отметил Мишустин.

Он также напомнил, что в рамках Евразийского экономического союза для безопасных международных поездок с февраля 2021 года применяется электронное приложение "Путешествую без COVID-19". "Это еще один эффективный инструмент борьбы с распространением инфекции. Готовы делиться таким опытом со всеми партнерами по АСЕМ", - подчеркнул глава российского кабмина.