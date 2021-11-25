Пермский край поддержал федеральный законопроект о QR-кодах в общественных местах

ПЕРМЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли решение о поддержке поправок в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, регулирующих использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

"Депутаты краевого парламента рассмотрели проект федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и приняли соответствующее постановление", - сообщает в четверг пресс-служба парламента по итогам заседания.

На заседании депутаты отметили, что данная норма является компромиссной в условиях высокой заболеваемости. Однако должна быть предусмотрена возможность доставки сертификатов о вакцинации или медицинских отводов в отдаленные районы, что особенно важно для пожилых и маломобильных граждан, а также жителей малых населенных пунктов.

Как сообщалось, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.