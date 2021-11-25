Число бюджетных мест в сфере ИИ в вузах РФ увеличили более чем на 7 тыс.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в российских вузах по специальностям, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ), увеличено более чем на 7 тыс. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, приветствуя участников IV Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика".

"По поручению президента Владимира Путина в российских вузах больше чем на 7 тыс. увеличено количество бюджетных мест по направлениям, связанным с разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта", - приводятся в четверг его слова на сайте правительства РФ.

Зампред правительства добавил, что в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" к 2024 году в университетах появится 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по направлениям ИИ, а по программам среднего образования пройдут обучение 97 тыс. школьников. По словам Чернышенко, к 2024 году количество учащихся и прошедших обучение по IT-специальностям в стране достигнет полумиллиона человек.

IV Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" проходит 25 и 26 ноября на площадке Цифрового делового пространства.