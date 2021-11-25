Попова: 71% россиян с ВИЧ не испытывали проблем с получением препаратов из-за пандемии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 70% опрошенных ВИЧ-инфицированных россиян не испытывали проблем с получением антиретровирусной терапии из-за пандемии коронавируса, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она отметила негативное влияние пандемии на осуществление помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в России.

"Исследование, проведенное Роспотребнадзором совместно с неправительственными организациями в 2020 году, показало негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в стране. Однако большинство опрошенных - 71% людей, живущих с ВИЧ, - не испытывали проблем с получением антиретровирусных препаратов", - говорится в приветственном обращении Поповой на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД.

Также 23% респондентов сообщили, что антиретровирусные препараты в этот период доставляли им домой.