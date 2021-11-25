ФСИН сообщила, что более 10% заключенных в России заражены ВИЧ-инфекцией

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Около 50 тыс. заключенных из 459 тыс., содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, заражены ВИЧ-инфекцией, заявила представитель ведомства Татьяна Баранкина на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД в Москве.

"В учреждениях УИС (Уголовно-исполнительной системы - прим. ТАСС) содержатся 459 тыс. человек. Из них 50 тыс. наблюдаются по поводу ВИЧ-инфекции", - сказала Баранкина.

Она добавила, что внутри службы функционируют 623 медицинские части и 135 больниц для осужденных. По словам Баранкиной, летальность от ВИЧ-инфекции в учреждениях ФСИН снизилась более чем в два раза. Она не уточнила, за какой отчетный период.