Песков: законопроекты о QR-кодах пока не приняты из-за сложности процесса

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Законопроекты о QR-кодах в России пока не приняты из-за сложности процесса, так как важно "спасти людей и не навредить экономике страны", заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Это очень сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны".

По его словам, "и правительство, и все руководство страны каждый раз стоит в такой сложной ситуации, но она спровоцирована пандемией".

На вопрос, утвердит ли президент эти законопроекты, с учетом того, что они встречают сопротивление среди населения, Песков подчеркнул: "Президент никогда не уходил от ответственности, и когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны, он всегда брал ответственность на себя, он неоднократно это доказывал в самые непростые моменты".

Пресс-секретарь напомнил, что "президент - сторонник продуманных, обдуманных и сбалансированных действий".

"Одновременно с этим мы должны отдавать отчет, что имеем дело с беспрецедентной ситуацией: пандемия, смертность, продолжающиеся волны. Основная задача - подвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, - конечно, диктует необходимость целого ряда мер", - резюмировал представитель Кремля.