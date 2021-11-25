Более 80 тыс. человек поступили в вузы РФ на бюджетные места программ информтехнологий

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 80 тыс. человек поступили в 2021 году в РФ на программы высшего образования в сфере информационных технологий за счет средств федерального бюджета, сообщил в четверг вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Всего в этом году на программы высшего образования в сфере информационных технологий за счет средств федерального бюджета поступило более 80 тыс. человек. Планируется, что к 2024 году количество обучающихся, которые проходят обучение по этим специальностям, достигнет более полумиллиона человек", - сказал он в видеообращении на международном форуме "Шаг в будущее".

Директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ Вадим Медведев в свою очередь отметил, что, согласно данным Минобрнауки, за 2020 год более чем на 400% вырос спрос на получение дополнительного образования в сфере искусственного интеллекта. "Это связано с экономической ситуацией. Наличие высокого спроса на таких специалистов обусловлено возможностями их трудоустройства, получения достаточно высокого уровня заработной платы. И мы учитываем это в том числе в последних программных продуктах, которые Минобрнауки сегодня реализует по поручению правительства РФ", - сказал он на бизнес-сессии форума.

IV Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" проходит 25 и 26 ноября на площадке цифрового делового пространства. Он проводится под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО МИД РФ, РЭУ им. Г. В. Плеханова агентством по продвижению российской культуры на международной арене Adaskina Buro.