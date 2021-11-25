Госсовет Татарстана поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов

Председатель Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Светлана Захарова сообщила, что комитет рассмотрел данный законопроект и предлагает его поддержать. В ходе заседания парламента за проголосовали 73 депутата, против - семь.

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов отметил, что речь идет о принятии закона непрямого действия. "Он ничего не вводит. Он дает право президенту и главам регионов при необходимости принять такое решение, исходя из ситуации, которая будет в каждом субъекте. <…> Все предложения, которые озвучены, внимательно будем готовить ко второму чтению", - сказал Гильмутдинов.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.