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Песков: РФ отвергает все намеки на причастность Москвы к случаям с "гаванским синдромом"

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, тема "гаванского синдрома" не поднималась в разговорах директора ЦРУ с Владимиром Путиным

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия не имеет никакого отношения к инцидентам с "гаванским синдромом". Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения американской газеты The Washington Post о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре якобы предупредил РФ о "последствиях" в случае причастности к данным инцидентам.

"Можно однозначно отвергнуть любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям. Мы никакого отношения к этому не имеем", - сказал он.

По словам Пескова, тема "гаванского синдрома" не поднималась в разговорах Бернса с президентом России Владимиром Путиным и политическими собеседниками во время его визита в Москву. 

"Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговора Бернса с его коллегами в специальных службах, то мне здесь сказать нечего, это непубличная информация", - сообщил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБернс, Уильям
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