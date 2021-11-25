Состояние парков Подмосковья будут проверять с помощью мобильного приложения

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Модуль для контроля за состоянием парков Московской области добавили в мобильное приложение "Проверки Подмосковья". Содержание территорий будет проверяться 4 раза в неделю, сообщила в четверг пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"Чтобы жителям было комфортно проводить время в парках, по поручению губернатора в Московской области усилены проверки их содержания. Для этих целей был разработан специальный модуль в мобильном приложении "Проверки Подмосковья". На цифровом контроле - более 170 парков, проведение проверок предусмотрено 4 раза в неделю", - приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник.

В пресс-службе рассказали, что в каждом парке исполнители по специальному чек-листу будут отмечать соответствие требованиям, среди которых - надлежащее оснащение и санитарное состояние санузлов, чистота и исправность урн, отсутствие мусора, листвы, луж и льда при входе в парк и наличие освещения.

В министерстве напомнили, что мобильное приложение "Проверки Подмосковья" разработано для повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в регионе. Сегодня с помощью приложения отслеживается содержание и дезинфекция подъездов в 54 тыс. многоквартирных домов, состояние 15 тыс. детских площадок, соблюдение коронавирусных мер более чем в 1 тыс. гостиниц, а также качество питания в 1,2 тыс. школ региона.