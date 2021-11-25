В Иркутске планируют расселить жилой дом-памятник для создания музея Русской Америки

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Один из самых старых каменных домов Иркутска, построенный в конце XVIII века и признанный объектом культурного наследия, планируют расселить, чтобы разместить в нем музей Русской Америки. Об этом в четверг на круглом столе, посвященном созданию музея, сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

"Это здание является одной из наиболее старых каменных построек города Иркутска. И за время своего существования там многократно менялись собственники, функциональное использование. <…> В 2018 году было проведено освидетельствование строительных конструкций здания, которое выявило, что некоторые элементы имеют неудовлетворительное состояние. Но в целом, если говорить о создании музея на базе именно этого объекта, то здесь никаких технических сложностей нет. Это здание подлежит реставрации. Сегодня там живут люди. Поэтому само по себе расселение граждан - это улучшение их жилищных условий", - сказал Соколов.

Здание в 1796 году построили купцы. С 1807 по 1868 год в нем размещалось иркутское отделение Российско-Американской компании - полугосударственной колониальной торговой компании. Затем это здание перешло одному из иркутских меценатов, который в свою очередь передал его под нужды кафедрального собора. В советские годы дом перешел в муниципальную собственность. Сколько человек в нем сейчас проживают, Соколов не уточнил. По данным с сайта фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, в здании 12 квартир.

Идея создать в Иркутске музей Русской Америки появилась несколько лет назад. Большие территории от Енисея до Тихого океана, включая земли Русской Америки, многие годы находились под административным управлением Иркутска. С XVIII века город был своеобразной колыбелью формирования русских поселений в Америке: отсюда начинался путь на тихоокеанское побережье, Аляску и в Калифорнию. В Иркутске формировались команды промышленников и мореходов, заключались торговые сделки.

Как сообщила на круглом столе заместитель директора по научно-методической работе архитектурно-этнографического музея "Тальцы" Елена Истомина, в иркутских музеях и других учреждениях культуры есть экспонаты, из которых можно сформировать экспозицию будущего музея Русской Америки. Это в том числе архивные материалы и книги, принадлежавшие колонистам.

Сроки создания музея пока не называются.