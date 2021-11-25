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Пандемия COVID-19
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Песков: недовольных ковидными ограничениями гораздо меньше, чем желающих остаться в живых

Пресс-секретарь президента призвал граждан прививаться и следовать мерам предосторожности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Недовольные ограничениями, которые вводятся для предотвращения распространения коронавируса, есть и будут, но их гораздо меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых во время пандемии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса", - заметил он в ответ на вопрос, не опасаются ли в Кремле усиления недовольства и акций протеста в стране из-за этих ограничений.

Чтобы остаться живыми в таких условиях, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к коим относятся и ограничения, констатировал Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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