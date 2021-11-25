В Воронежской области за сутки впервые сделали более 40 тыс. прививок от ковида

ВОРОНЕЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Медики Воронежской области за сутки впервые сделали 41 267 прививок от коронавируса, что почти в полтора раза больше предыдущего максимального показателя по вакцинации взрослого населения, который был установлен 30 октября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Воронежской области.

Ранее пресс-служба сообщала, что в конце октября за сутки было сделано 29 220 прививок.

"За сутки в регионе проведено 41 267 инъекций вакцины против ковида", - сообщила она.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация от коронавируса среди работников здравоохранения, образования, торговли, общественного транспорта, социальных услуг, ЖКХ и других сфер деятельности, всего планируется вакцинировать 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. План по вакцинации на 25 ноября выполнен на 74%, прививку сделали 1 122 337 человек, в том числе двукратно привились 999 393, ревакцинацию прошли 128 055 человек. В регионе открыто 56 пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 172 743 случая заражения коронавирусом, выздоровел 122 881 человек, 8 514 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В настоящее время в регионе действует система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.