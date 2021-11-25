В Думе предложили использовать в школах и ПТУ только верифицированные онлайн-платформы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов разработала поправки, согласно которым применяемые в школах и ПТУ онлайн-ресурсы и электронные учебно-методические материалы должны проходить государственную верификацию. Поправки предлагается внести в законопроект, регламентирующий участие органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования, сообщила ТАСС в четверг пресс-служба комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Поправки подготовлены группой депутатов, в их числе председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова. "В школах и ПТУ будут использоваться только верифицированные онлайн-платформы. Это нормальная практика, ведь если мы говорим о печатных учебниках, то в учебных учреждениях могут использоваться только сертифицированные материалы. Отвечая запросу времени, когда школьники все больше вовлечены в цифровое пространство, этот контент и онлайн-площадки также должны проходить определенную проверку", - приводятся слова Хинштейна в сообщении.

Парламентарий уточнил, что для обработки персональных данных в ходе электронного обучения детей предлагается применять государственную информационную систему "Моя школа". Поправки планируется представить на рассмотрение комитета по просвещению до конца осенней сессии Госдумы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета по информполитике, поправки подготовлены во исполнение поручения президента России Владимира Путина обеспечить использование только государственных информационных систем в сфере дистанционного школьного образования в России с 2023 года.