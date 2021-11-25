Песков поддержал опрос Володина в Telegram-канале по поводу QR-кодов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Кремль приветствует любые методы получения достоверной обратной связи от россиян. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об опросе по поводу законопроектов о QR-кодах, который начал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что это, конечно, гораздо объективнее и гораздо нагляднее показывает реальное настроение, реальные запросы, реальную поддержку или опасения каких-то ошибок", - сказал представитель Кремля. По его словам, опрос Володина "можно только приветствовать".

При этом Песков отметил, что в Кремле "пока нет планов" проводить подобным образом опросы по проектам законов.

О планах по обработке полученных комментариев пресс-секретарь президента рекомендовал спросить в Госдуме.

Отвечая на вопрос о достоверности данных, полученных во время опроса в Telegram-канале, представитель Кремля сказал, что ему сейчас "трудно говорить о достоверности". "Просто мы не разбирались с этим объемом и не имеем такой возможности", - пояснил он. "Но наверняка Володин, который инициировал это обсуждение, каким-то образом проанализирует, его помощники проанализируют эти комментарии", - полагает Песков. "Все-таки законопроекты проходят через парламент, парламентские эксперты работают, поэтому получение обратной связи от людей - это чрезвычайно важно", - указал пресс-секретарь президента.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом от вакцинации.