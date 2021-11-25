Брянская облдума поддержала федеральный законопроект о введении QR-кодов

ТАСС, 25 ноября. Депутаты Брянской областной думы на заседании в четверг поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест и пребывания на транспорте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облдумы.

"Депутаты приняли постановление поддержать поступившие в Брянскую областную думу проекты законов из федерального парламента", - сказали в пресс-службе.

В регионе с 15 ноября введена система QR-кодов для пропуска в некоторые учреждения, в том числе в кинотеатры, театры, предприятия общественного питания и торговые центры. С этой же даты разрешены зрелищные и иные мероприятия с количеством участников не более 100 человек при условии согласования с управлением Роспотребнадзора по Брянской области и только для лиц с QR-кодом, ПЦР-тестом или справкой. Ранее была введена обязательная вакцинация для социально-значимых сфер, в их числе госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил о стабилизации ситуации и выходе региона на плато. По данным регионального оперативного штаба на 25 ноября, в Брянской области с начала пандемии выявлено 88 159 случаев заражения коронавирусом, из них 330 - за последние сутки, выздоровели 79 187 человек, умер 2 201 пациент.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.