Госдума приняла закон, уточняющий форму полиса ОМС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, уточняющий форму полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Документ был внесен в Госдуму правительством в сентябре. Он уточняет само понятие "полис ОМС". Так, полис ОМС может быть выдан в виде документа на бумажном носителе, представлен в виде штрихового кода, а также записан на другой материальный носитель, предназначенный для нанесения, хранения и передачи полиса. Согласно документу, полис представляет собой "уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах".

Данные полиса будут храниться в едином регистре застрахованных лиц, информацию в этот регистр будут вносить территориальные фонды ОМС на основании сведений, предоставляемых организациями и органами государственной власти, включая органы записи актов гражданского состояния. Как отмечали авторы инициативы, такие нормы позволят выдавать полис ОМС по факту рождения или получения гражданства, а также на основании заявления самого застрахованного лица.

Как указал спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятый закон в целом обеспечивает "переход на цифру в системе здравоохранения и ОМС", что в перспективе избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис.

"В соответствии с законопроектом уже с 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно", - отметил Володин.

Кроме того, подчеркнул он, новорожденным с 1 июля 2022 года не понадобятся бумажные медицинские полисы, поскольку при обращении к врачу главным документом станет свидетельство о рождении. "Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, - это забота государства, граждан от этого надо освободить", - подчеркнул Володин.

Выплаты медикам

Документ также продлевает до 2024 года срок действия положений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС в бюджеты территориальных фондов для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Речь идет в том числе о межбюджетных трансфертах для выплат стимулирующего характера медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.