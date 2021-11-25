Псковские депутаты поддержали проект федерального закона о QR-кодах

ПСКОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания поддержали проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который предусматривает введение QR-кодов для посещения массовых мероприятий, объектов культуры и общепита. В поддержку инициативы выступило большинство региональных парламентариев, передает корреспондент ТАСС.

"За - 20, воздержался один, против два депутата. Решение принято", - объявил спикер регионального парламента Александр Котов.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря.

"До 1 февраля 2022 года при отсутствии у гражданина вышеперечисленных документов для посещения указанных общественных мест он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. При посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, никаких документов гражданам предъявлять будет не нужно. Требования о предъявлении QR-кодов не будут распространяться на детей и подростков", - говорится в тексте пояснительной записки к принятому решению региональным парламентом.