В Подмосковье закрыли все детские дома

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Почти 45 детских домов работали на территории Московской области в 2013 году, в этом году в регионе не осталось ни одного действующего такого учреждения. Об этом в четверг сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"У нас в Московской области в 2013 году было 44 детских дома. Как известно, там очень заботливые воспитатели, педагоги, но лучше, чтобы детских домов не было. Мне очень приятно, что сегодня могу сказать, что в 2021 году все наши детские дома закрыты. Это стало возможно благодаря тому, что приемные семьи пригласили в свои дома, в свои стены детишек. Также дарят им любовь, внимание, заботу. Они стали по-настоящему родные. Я хочу поблагодарить и сказать слова признательности за это", - сказал Воробьев в ходе мероприятия, приуроченного к Дню матери.

Он отметил, что почти 91 тыс. многодетных семей зарегистрирована в Московской области. За неполные девять лет их количество увеличилось втрое.

"Конечно, и президент всей своей идеологией, политикой обращает внимание на поддержку тех, кому нужна помощь, кто испытывает дополнительную нагрузку. Мы со своей стороны понимаем, что все эти льготы, все выплаты, которые предусмотрены на государственном, федеральном и региональном уровне, тоже должны быть автоматизированы и не приносить хлопот. Мы очень надеемся, что все многодетные семьи это заметят, и это будет проще и легче", - добавил Воробьев.