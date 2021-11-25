День матери на ВДНХ отметят тематическими экскурсиями и мастер-классами

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бесплатные тематические экскурсии "Женские образы ВДНХ", "Звездные женщины", "Слово о Матери", а также мастер-класс по изготовлению символа женской и материнской мудрости пройдут с 26 по 28 ноября на ВДНХ в честь Дня матери. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

"В честь Дня матери пройдут бесплатные тематические экскурсии "Женские образы ВДНХ". Участники узнают о 16 девушках на фонтане "Дружба народов", скульптурах на павильонах №18 "Республика Беларусь" и №58 "Земледелие", а также о том, имена каких актрис советского кино связаны с историей выставки. В центре "Космонавтика и авиация" в День матери состоится экскурсия "Звездные женщины", на которой расскажут о наших соотечественницах, посвятивших свою жизнь космосу. В Центре славянской письменности "Слово" пройдет тематическая экскурсия "Слово о Матери", на которой посетители узнают о дошедших до наших дней письменных источниках, которые могут пролить свет на то, как менялось отношение к роли матери в жизни семьи и общества", - говорится в сообщении.

Музей кукол приглашает 27 и 28 ноября на тематическую экскурсию, посвященную роли женщин в отечественной истории. В политической жизни России женщины нередко играли важную роль, умело совмещая роли императрицы и матери. Это и княгиня Ольга - первая христианка Древней Руси, и Софья Палеолог - "строительница" Москвы, и многие другие яркие женщины. Вход по билетам в музей, предварительная запись по телефону +7(985)420-81-55 или через аккаунт музея в "Инстаграме", экскурсии состоятся в 13:00 и 16:00.

"Также 27 и 28 ноября с 15:00 до 16:00 в Музее кукол состоится мастер-класс по изготовлению вязаной игрушки-совушки как символа женской и материнской мудрости. В эколого-просветительском центре "Цветоводство" (павильон №29) 26 ноября с 12:00 до 13:30 пройдет бесплатный мастер-класс по созданию открытки на День матери", сообщили в пресс-службе. В центре "Пчеловодство" 27 ноября с 15:00 по 16:00 состоится мастер-класс по изготовлению игольницы, а перед мастер-классом участникам расскажут о пчелиной матке - как она выглядит и какие выполняет функции, там же состоится викторина "Зоомамы и малыши".

На ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и иметь маски, взрослым - QR-коды и паспорта. Подробная информация о записи на мероприятия есть на официальном сайте выставки.