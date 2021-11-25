Москва вошла в состав ассоциации регионов России по климату

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы и фонд "Центр стратегических разработок" подписали соглашение о сотрудничестве. Столица вошла в состав ассоциации регионов России по климату, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков и президент фонда "Центр стратегических разработок" Владислав Онищенко подписали соглашение между правительством города Москвы и фондом "Центр стратегических разработок". Решение о вхождении Москвы в состав ассоциации принято мэром Москвы Сергеем Собяниным", - говорится в публикации.

Соглашение направлено на сотрудничество в сфере развития климатического регулирования, создания условий для сокращения выбросов парниковых газов. "Основная задача работы в рамках соглашения - выявление, внедрение и тиражирование лучших климатических практик мировых городов", - отмечается в сообщении.