Роскомнадзор привлек "ВКонтакте" к ответственности за неудаление запрещенной информации

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор привлек к административной ответственности сеть "ВКонтакте" за неудаление запрещенной информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"26 октября Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении ООО "ВКонтакте" за нарушение порядка ограничения доступа к информации, признанной запрещенной к распространению", - сказали в пресс-службе.

Действующим законодательством за данное административное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей.

Сумму штрафа определит суд в ходе рассмотрения дела, уточнили в РКН.