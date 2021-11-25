Голикова обсудит с фракциями Госдумы законопроекты о QR-кодах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Зампредседателя правительства Татьяна Голикова встретится с фракциями Госдумы для обсуждения законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Об этом в четверг сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

"Встречи с правительством начнутся буквально уже на следующей неделе. Насколько я знаю, комитеты проработали этот вопрос. Официальный представитель правительства по этому вопросу Татьяна Алексеевна Голикова придет в Государственную думу, будет встречаться со всеми фракциями", - сказал Володин в ходе заседания.

Спикер уточнил, что "министры и здравоохранения, и транспорта также придут, будут встречаться со всеми фракциями, значит, со всеми депутатами". "При этом встречи пройдут еще в профильных комитетах. Но, коллеги, мы с вами должны понимать ответственность. Причем, ответственность за жизнь людей, за их здоровье", - резюмировал он.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.