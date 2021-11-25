В Югре учредили награду для отцов, воспитывающих пять и более детей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в четверг одобрили учреждение региональной медали "Отцовская слава" для мужчин, воспитавших или воспитывающих пять и более детей. Об этом стало известно в ходе заседания окружного парламента, трансляция которого шла онлайн.

18 октября 2021 года председатель общественной организации по поддержке института семей и семейных ценностей "Союз отцов Сургута" Валерий Егоров в ходе первого слета отцов Югры предложил ввести награду для мужчин, воспитывающих пять и более детей, поскольку они вносят большой вклад в развитие округа, не забывая о своей семье, являются примером для молодежи.

"Голосуем в первом чтении. Второе чтение. Решение принято", - сказал спикер думы Югры Борис Хохряков.

Как уточняется в официальном аккаунте думы Югры в социальной сети "ВКонтакте", медалью "Отцовская слава" будут награждать отцов - граждан Российской Федерации, воспитавших или воспитывающих пятерых и более детей, проживших не менее 15 лет и на момент представления к награде проживающих в округе, не имеющих аналогичных наград, за достойное воспитание детей и укрепление семейных традиций.

Россияне впервые 17 октября отметили День отца. Праздник установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей, он будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.