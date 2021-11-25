{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Югре учредили награду для отцов, воспитывающих пять и более детей

Медаль "Отцовская слава" смогут получить только граждане России, воспитавшие или воспитывающие пятерых и более детей, прожившие не менее 15 лет в округе и не имеющие аналогичных наград

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в четверг одобрили учреждение региональной медали "Отцовская слава" для мужчин, воспитавших или воспитывающих пять и более детей. Об этом стало известно в ходе заседания окружного парламента, трансляция которого шла онлайн.

18 октября 2021 года председатель общественной организации по поддержке института семей и семейных ценностей "Союз отцов Сургута" Валерий Егоров в ходе первого слета отцов Югры предложил ввести награду для мужчин, воспитывающих пять и более детей, поскольку они вносят большой вклад в развитие округа, не забывая о своей семье, являются примером для молодежи.

"Голосуем в первом чтении. Второе чтение. Решение принято", - сказал спикер думы Югры Борис Хохряков.

Как уточняется в официальном аккаунте думы Югры в социальной сети "ВКонтакте", медалью "Отцовская слава" будут награждать отцов - граждан Российской Федерации, воспитавших или воспитывающих пятерых и более детей, проживших не менее 15 лет и на момент представления к награде проживающих в округе, не имеющих аналогичных наград, за достойное воспитание детей и укрепление семейных традиций.

Россияне впервые 17 октября отметили День отца. Праздник установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей, он будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Пандемия COVID-19
В Заполярье до 24 декабря продлили ограничения по допуску к работе жителей старше 60 лет
Пожилые жители региона, у которых нет QR-кода после вакцинации или сертификата переболевшего, продолжат работать в дистанционном формате
Читать полностью