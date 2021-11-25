Нижегородская область поддержала законопроекты о введении QR-кодов

"[По итогам голосования] 42 голоса - за то, чтобы принять решение, против семь, один воздержался. Таким образом решение принято", - сказал спикер заксобрания Евгений Люлин на заседании в четверг.

Председатель комитета по социальным вопросам заксобрания Наталья Смотракова предложила также рекомендовать Госдуме допустить использование помимо QR-кодов альтернативный документ на бумажном носителе, который бы могли использовать в том числе пожилые люди. Также Смотракова отметила, что к ней обращались нижегородцы, живущие за границей и привитые иностранной вакциной. "И когда они приезжают сюда, у них нет возможности попасть в организации для замены паспорта, замены заграничного паспорта или для иных случаев", - сказала депутат. Также она отметила, что в город приезжают иностранные туристы и инвесторы. "Но здесь у нас этот препарат не сертифицирован, и мы его не принимаем. Нужно, чтобы этот вопрос тоже был рассмотрен", - считает Смотракова.

Он добавила, что предлагаемые проектом федерального закона ограничения уже фактически действуют в области. "И, соответственно, ухудшения для граждан не ожидается", - заключила Смотракова.

Как сообщалось, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.