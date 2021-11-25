Более 580 детей-сирот получили собственные квартиры в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 580 детей-сирот, проживающих в Московской области, получили собственные квартиры в 2021 году. До конца года количество предоставленных сиротам квартир увеличится до 785, сообщила в четверг пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"С начала года в Подмосковье уже 587 детей-сирот получили собственные квартиры. До конца года жильем будут обеспечены 785 сирот. На эти цели выделено свыше 2,7 млрд рублей", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

По ее словам, квартиры предоставляются в муниципальных образованиях региона с развитой инфраструктурой и доступным транспортным сообщением.

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году квартиры получили 788 детей-сирот.