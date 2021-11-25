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В Татарстане разрешат ездить в общественном транспорте после вакцинации первым компонентом

Сделавшие первую прививку от коронавируса получат QR-код со сроком действия 24 дня с момента вакцинации
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Жители Татарстана, которые привились первым компонентом вакцины от COVID-19 и ожидают второй или привиты однокомпонентной вакциной, смогут получить республиканский QR-код. Он будет действовать только в общественном транспорте и 24 дня с момента вакцинации, следует из постановления кабмина Татарстана, опубликованного в четверг.

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Власти республики скорректировали действующие коронавирусные ограничения, которые вступят в силу с 26 ноября.

"Проектом предусматривается 26.11.2021 разрешить проезд в транспорте не только вышеуказанным категориям граждан, но также и следующим лицам: прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (срок действия QR-кодов - 24 дня со дня такой вакцинации)", - указано в постановлении.

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РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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