В Татарстане разрешат ездить в общественном транспорте после вакцинации первым компонентом

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Жители Татарстана, которые привились первым компонентом вакцины от COVID-19 и ожидают второй или привиты однокомпонентной вакциной, смогут получить республиканский QR-код. Он будет действовать только в общественном транспорте и 24 дня с момента вакцинации, следует из постановления кабмина Татарстана, опубликованного в четверг.

Власти республики скорректировали действующие коронавирусные ограничения, которые вступят в силу с 26 ноября.

"Проектом предусматривается 26.11.2021 разрешить проезд в транспорте не только вышеуказанным категориям граждан, но также и следующим лицам: прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (срок действия QR-кодов - 24 дня со дня такой вакцинации)", - указано в постановлении.