МВД планирует в текущем году принять в гражданство РФ около 700 тыс. человек

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Около 700 тыс. иностранцев МВД планирует до конца года принять в гражданство России. Об этом в Совете Федерации заявил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

"Мы в прошлом году (приняли в гражданство) более 650 тыс. человек и, по нашим прогнозам, в этом году мы превысим показатели прошлого года, эта цифра будет в районе 700 тыс. человек", - сказал он.

Адзинов отметил, что ведомство активно участвует в принятии в гражданство жителей Украины. "По инициативе министерства были внесены поправки, которые освободили граждан Украины, Казахстана и Молдавии от необходимости получать РВП по квоте, мы сняли этот заградительный механизм. Несмотря на то, что норма вступила в силу 1 июля, ею воспользовалось огромное количество иностранных граждан - 12 тыс. граждан Молдавии, 12 тыс. граждан Казахстана и более 50 тыс. граждан Украины", - сказал он.

Также он напомнил, что МВД сняло ряд административных барьеров. "Так, мы исключили требование об отказе от имеющегося гражданства. Мы освободили от собеседования граждан Белоруссии и Украины, которые признаны носителями русского языка, сняли еще одну бюрократическую препону, которая вызывала очень много нареканий . Много проделано и много еще предстоит сделать", - заключил Адзинов.