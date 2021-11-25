Власти Москвы призвали к обсуждению облика зданий в историческом центре города

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Облик каждого здания в историческом центре Москвы требует аккуратного и внимательного подхода. Любые вопросы по реставрации должны решаться в формате дискуссии, при этом не каждый объект требует государственной охраны, считает руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Я считаю, что к любому зданию в историческом центре, в первую очередь к его облику, нужно подходить очень внимательно. Не стесняться дискуссий, не стесняться отвечать на вопросы граждан, особенно тех, кому не безразлична история архитектуры исторического центра нашего любимого города", - сказал он в четверг в ходе сессии IV Молодежного форума "Наследие".

Емельянов отметил, что при этом не все объекты требуют того, чтобы их ставили под государственную охрану. "Почему сразу надо ставить объект под охрану и жестко загонять его в реставрационные рамки только потому, что существуют вопросы к тому или иному цветовому решению или другому оформлению здания? Это надо обсуждать в рамках дискуссий", - отметил он.

Руководитель департамента в этой связи рассказал о здании ТАСС, на вопрос о планах по реставрации фасада которого недавно обратила внимание инициативная группа жителей города.