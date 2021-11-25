Депутаты Калининградской областной думы поддержали законопроект о QR-кодах

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Калининградской областной думы большинством голосов поддержали введение QR-кодов на транспорте и в общественных местах, согласно поправкам, внесенным в Госдуму правительством РФ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального законодательного органа.

"Среди депутатов областной думы был проведен опрос. Большинство поддержали эту инициативу, посчитав ее оправданной и нужной в сложившейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Результаты голосования калининградских депутатов направлены в Госдуму", - сообщили ТАСС в пресс-службе облдумы.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости и распространяется на граждан старше 18 лет. При введении QR-кодов переходный период в России продлится до 1 февраля 2022 года.

В Калининградской области система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против нового коронавируса, уже внедряется с 8 октября. В настоящее время она распространена на предприятия общепита, торгово-развлекательные и торговые центры, фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры, органы госвласти. Ранее в областном правительстве сообщали, что перечень учреждений, на которые будут распространены QR-коды, расширят. Таким образом власти привлекают внимание жителей региона к необходимости вакцинации против ковида. На 25 ноября в область поступило 624 234 комплекта доз вакцины от коронавируса. Привиты 488 430 человек, полностью завершена иммунизация - у 428 009.

В регионе к настоящему времени зафиксировано 74 282 случая заражения ковидом, в том числе 343 за прошедшие сутки. Вылечились 65 749 пациентов, умерли 1 044 человека, остаются под медицинским наблюдением 17 976 человек. В 29 медучреждениях развернуто 2 128 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией в 29 лечебных учреждениях, из них 121 - с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Занято 1 538 коек, из них 81 - с ИВЛ, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.