В Петербурге установили закладной камень будущего памятника адмиралу Ушакову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Закладной камень будущего памятника легендарному адмиралу русского флота Федору Ушакову был установлен сегодня в Санкт-Петербурге, на площади Труда. Внутри камня содержатся четыре капсулы с землей: с места рождения Ушакова, с места его упокоения, с территории Севастополя и с греческого острова Корфу, передает ТАСС.

"Федор Федорович Ушаков учился в нашем городе, он служил на Балтийском флоте. Его подвиги и его значение для России невозможно переоценить. Он одержал пять крупных морских побед, не потерял в сражениях ни одного корабля", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Памятник адмиралу установят рядом с Центральным военно-морским музеем, значительная часть экспозиции которого посвящена российскому парусному флоту. Такое расположение позволит сформировать уникальный историко-архитектурный ансамбль на берегу Невы. Памятник откроется в следующем году, к 205-летию со дня рождения адмирала.

"Конечно, я уверен, что памятник станет очередной доминантой нашего города. Это символ российского флота, непобедимого российского флота. И, конечно, сегодня для нас это очень торжественный день, в который мы делаем закладной камень для установки памятника. Уверен, что он запомнится", - сказал на церемонии закладки председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Федор Федорович Ушаков - русский адмирал, получивший на Востоке прозвище непобедимый "Ушак-паша" за то, что подобно Суворову не потерпел в своей военной карьере ни одного поражения, а по его собственным словам, даже не потерял в боях ни одного корабля. Гений Ушакова (во многом новатора в тактическом ведении морского сражения) признавали даже англичане, ревнивые к своему авторитету на морях. Командовал Черноморским флотом (1790-1798) и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798-1800). В 2001 году причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин.