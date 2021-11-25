Володин: законопроекты о QR-кодах рассмотрят 16 декабря, если комитеты предложат эту дату

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в первом чтении правительственные законопроекты о QR-кодах 16 декабря только в том случае, если профильные комитеты обсудят их и предложат эту дату Совету Думы. Такое уточнение в четверг в ходе заседания палаты сделал ее спикер Вячеслав Володин.

Депутаты рассматривали проект календаря работы Госдумы на декабрь. Представляя его, первый вице-спикер палаты Александр Жуков отметил, что первое чтение законопроектов о QR-кодах планируется на 16 декабря.

"Надо сразу сказать, что это в том случае, если в ходе обсуждения в рамках комитетов, фракций такое предложение будет вынесено на заседание совета Госдумы, и потом, соответственно, мы определимся с датой рассмотрения", - отметил Володин. Он подчеркнул, что вопрос серьезный и требует подробного изучения. "Нам надо его обсуждать, прорабатывать все хитросплетения, все проблемы, связанные с принятием закона. Спрашивать с министерств, готовы они реализовывать эти нормы, которые сами же предложили, или нет. Давайте мы очень ответственно к этому подойдем, потому что по-другому не можем. Это касается жизни и здоровья граждан", - сказал Володин.

Жуков в свою очередь уточнил, что речь идет только о предварительном плане. "Конечно, окончательное решение примет Совет Думы по предложению комитетов", - подчеркнул он.

Примерный график обсуждения

Жуков также сообщил о примерном графике обсуждения законопроектов перед первым чтением. Так, уже 26 ноября инициативы будут обсуждать в Общественной палате РФ с участием медицинского, экспертного и научного сообщества под председательством главы комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия. С 26 ноября по 3 декабря предполагается обсуждение законопроектов в Национальной медицинской палате под председательством президента палаты Леонида Рошаля. По словам Жукова, до 6 декабря (то есть до конца региональной недели депутатов Госдумы) инициативы будут обсуждаться в регионах.

"С 6 декабря по 11 декабря - обсуждение во фракциях с участием официальных представителей правительства РФ (заместителя председателя правительства РФ Татьяны Алексеевны Голиковой, министра транспорта РФ Виталия Геннадьевича Савельева), а также руководителей заинтересованных министерств и ведомств", - отметил Жуков.

Кроме того, 14 декабря депутаты запланировали обсуждение законопроектов в ответственных комитетах Госдумы. Участие в обсуждении также примут вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтранса Виталий Савельев, а также руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации и представители комитетов-соисполнителей.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.