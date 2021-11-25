В Заполярье до 24 декабря продлили ограничения по допуску к работе жителей старше 60 лет

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Невакцинированные работающие жители Мурманской области в возрасте 60 лет и старше продолжат трудиться дистанционно до 24 декабря. Об этом в четверг сообщили в региональном оперштабе.

"Согласно проекту нового постановления, для работающих граждан в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями по 24 декабря продлеваются ограничения по допуску к работе. Их переводят на дистанционный режим", - говорится в сообщении. Работать в привычном режиме могут те, кто получил "ковидные" документы: QR-код после вакцинации или сертификат переболевшего.

По информации регионального оперштаба, на данный момент в Мурманской области привиты более 300 тыс. человек без учета ревакцинированных и иностранных граждан, что составляет 65% от плана. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в регионе превысило 85 тыс., умерли более 2,5 тыс. человек. Суточный прирост превышает 200 заболевших.