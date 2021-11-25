Мособлдума поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах

За проговали 32 депутата, 10 - против, двое воздержались, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Законопроект направлен на урегулирование посещения гражданами массовых и других мероприятий, организаций культуры, мест общественного питания, торговли и иных в случаев распространения новой коронавирусной инфекции, за исключением ограничений на посещение продовольственных магазинов и аптек. <...> Комитет (по соцполитике и здравоохранению), понимая и соглашаясь, что законопроект необходимо поддержать, все же считает, что требуется внесение изменений в представленную редакцию, доработка данного законопроекта. <...> Подчеркну, что проект закона необходимо принимать", - сказал на заседании регионального парламента председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.