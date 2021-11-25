В "Одноклассниках" появился телефон службы доверия для жертв домашнего насилия

"Одноклассники" разместили на странице авторизации иллюстрацию, посвященную противодействию гендерной дискриминации. На ней указан всероссийский телефонный номер службы доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия: 8 (800) 7000-600.

Как отметила пресс-служба соцсети, позвонив по номеру, женщины смогут получить помощь и психологическую поддержку от специалистов.

Кроме того, 25 ноября в 19:00 мск "Одноклассниках" пройдет прямой эфир с экспертами по правам женщин. В дискуссии примут участие PR-менеджер социальных проектов VK Мария Соловьева, юрист Алена Попова, директор Центра "Насилию.нет" (признан в РФ иноагентом) Анна Ривина, ученая, юрист Халида Ажигулова, фемактивистка Дарига Джанабаева, психолог Рената Трубачева, а также представительницы структуры "ООН-женщины" Наргис Азизова и Гульназ Имамниязова.

Акция приурочена к глобальной кампании "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин". Это совместный проект соцсети и регионального офиса структуры "ООН-женщины" в странах Европы и Центральной Азии.