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Пандемия COVID-19

Титов предложил регионам РФ изучить опыт Нижегородской области по введению QR-кодов

Бизнес-омбудсмен призвал глав регионов "обратить внимание на опыт Нижнего Новгорода и при первых же показателях спада остроты эпидемии взять подобную схему на вооружение"

ТАСС, 25 ноября. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил главам регионов взять на вооружение опыт Нижегородской области, где предприятия могут самостоятельно принимать решение о внедрении системы QR-кодов.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин написал ранее в Instagram, что заведения общепита, кинотеатры, музеи, фитнес-центры, бани, библиотеки и гостиницы области будут самостоятельно решать, оставить или убрать пропуск в них по QR-кодам. Если оставить, то снимаются некоторые ограничения, например, по заполняемости залов. Изменения вступят в силу с 26 ноября.

"Нижегородские власти продемонстрировали на редкость адекватный и взвешенный подход к ситуации. Причем набор отменяемых при добровольном выборе QR-кодов ограничений сформулирован так, что мне сложно представить себе вменяемого предпринимателя, который не согласится. Для рестораторов это снятие запрета на банкеты, на работу по ночам, для концертных залов - повышение заполняемости до 70%, и так далее", - сказал Титов в четверг ТАСС, комментируя решение губернатора.

Бизнес-омбудсмен призвал глав регионов "обратить внимание на опыт Нижнего Новгорода и при первых же показателях спада остроты эпидемии взять подобную схему на вооружение".

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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