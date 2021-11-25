Титов предложил регионам РФ изучить опыт Нижегородской области по введению QR-кодов

ТАСС, 25 ноября. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил главам регионов взять на вооружение опыт Нижегородской области, где предприятия могут самостоятельно принимать решение о внедрении системы QR-кодов.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин написал ранее в Instagram, что заведения общепита, кинотеатры, музеи, фитнес-центры, бани, библиотеки и гостиницы области будут самостоятельно решать, оставить или убрать пропуск в них по QR-кодам. Если оставить, то снимаются некоторые ограничения, например, по заполняемости залов. Изменения вступят в силу с 26 ноября.

"Нижегородские власти продемонстрировали на редкость адекватный и взвешенный подход к ситуации. Причем набор отменяемых при добровольном выборе QR-кодов ограничений сформулирован так, что мне сложно представить себе вменяемого предпринимателя, который не согласится. Для рестораторов это снятие запрета на банкеты, на работу по ночам, для концертных залов - повышение заполняемости до 70%, и так далее", - сказал Титов в четверг ТАСС, комментируя решение губернатора.

Бизнес-омбудсмен призвал глав регионов "обратить внимание на опыт Нижнего Новгорода и при первых же показателях спада остроты эпидемии взять подобную схему на вооружение".