"Мемориал" выплатил все штрафы за нарушения закона об иноагентах на сумму 4 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" выплатило все штрафы за нарушения законодательства об иноагентах на сумму порядка 4 млн рублей. Об этом сообщил представитель организации в Верховном суде, где рассматривается иск Генпрокуратуры о ее ликвидации.

"К настоящему моменту "Мемориал" выплатил все штрафы, наложенные на него за нарушение законодательства о деятельности иноагентов, а это с учетом протоколов в отношении руководителя объединения порядка 4 млн рублей. Ликвидация организации будет нарушением принципа недопустимости наказывать дважды за одно и то же правонарушение. О недопустимости этого ранее заявлял Конституционный суд", - отметил представитель "Мемориала" Григорий Вайман. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ присутствуют на заседании Верховного суда по делу "Мемориала", сообщила ТАСС пресс- служба омбудсмена.

Ранее в материалах иска Генпрокуратуры о ликвидации, оглашенных в суде, говорилось, что с момента включения "Мемориала" в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента, эта организация неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (производство некоммерческой организацией, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, материалов или их распространение, без указания на то, что эти материалы созданы иноагентом). На организацию судом были наложены штрафы на общую сумму 2 млн 900 тыс. рублей, а на председателя правления организации Яна Рачинского были наложены штрафы по той же статье на общую сумму не менее 900 тыс. рублей.

Все материалы, распространенные "Мемориалом", в том числе визитки сотрудников, имеют маркировку иностранного агента, заявила исполнительный директор организации Елена Жемкова в ходе выступления в Верховном суде. "Сейчас все материалы, насколько я знаю, имеют эту маркировку. Вот моя визитка, там указано, что "Мемориал" является иноагентом, хотя в законе об иноагентах не сказано, что такая маркировка на визитках необходима. Сегодня закон об иноагентах не конкретизирует то, как надо его исполнять, он не предоставляет исчерпывающий перечень того, какие материалы необходимо маркировать", - сказала Жемкова, попросив суд приобщить ее визитку к материалам дела.

Ранее прокуратура назвала отсутствие маркировки "иноагент" на материалах "Мемориала" основной причиной требования о его ликвидации. По данным надзорного ведомства, она отсутствует на девяти веб-страницах, трех книгах и одной настольной игре. Представители "Мемориала" утверждают, что организация имеет "тысячи страниц материалов в интернете, промаркированных "вдоль и поперек", более того организация находится в публичном списке иностранных агентов и не скрывает своего статуса.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал", признанной в РФ НКО-иноагентом, за нарушение закона об иноагентах. Одновременно прокуратура Москвы направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру "Мемориал". В "Мемориале" подчеркивают, что не нарушали закон об иноагентах.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация была неоднократно оштрафована судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.