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Пандемия COVID-19

Депутаты думы Югры поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

Законопроект поддержали большинство депутатов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проголосовали за принятие внесенных в Госдуму поправок в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", регулирующий использование QR-кодов в общественных местах. Об этом стало известно в четверг в ходе заседания окружного парламента, трансляция которого шла онлайн.

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Ряд фракций, в частности КПРФ и ЛДПР, выступили против принятия законопроекта, однако он был поддержан большинством депутатов.

"Решение принято", - сказал спикер думы Югры Борис Хохряков.

Проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Теги
Ханты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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