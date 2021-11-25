Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer - BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет

ГААГА, 25 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить использование вакцины Comirnaty производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе регулятора ЕС.

Комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к выводу, что "преимущества использования препарата среди детей 5-11 лет перевешивают риски, особенно среди тех детей, у которых имеются сопутствующие заболевания, увеличивающие риск заболевания в тяжелой форме".

Для детей рекомендуется уменьшенная доза препарата (10 микрограмм вместо 30 микрограмм). Как и для других возрастных групп, два укола в плечо должны делаться с промежутком в три недели. Выводы EMA основываются на данных, предоставленных производителем, в том числе клинических испытаниях с участием 2 тыс. детей. В их ходе вакцина показала эффективность 90,7%. Исследования также показали, что иммунный ответ (количество выработанных тел против коронавируса) у детей 5-11 лет при введении пониженной дозы сопоставим с иммунным ответом у лиц 16-25 лет при введении стандартной дозы.

Самыми распространенными побочными эффектами остаются боль на месте укола, усталость, головная боль, покраснение и воспаление на месте укола, боль в мышцах и озноб. Они обычно проявляются в мягкой или умеренной форме и проходят сами по себе через несколько дней после вакцинации.

Рекомендация комитета EMA теперь будет направлена Европейской комиссии, которая должна принять окончательное решение. Вакцина Comirnaty уже одобрена в ЕС для взрослых и подростков с 12 лет.