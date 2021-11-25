Народное Собрание Дагестана поддержало законопроект о QR-кодах в общественных местах

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Народного Собрания Дагестана большинством голосов поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, для посещения общественных мест. Решение принято в ходе сессии республиканского парламента в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Поддержку законопроекту выразили 62 из 72 присутствующих на заседании депутатов, четыре проголосовали против, еще шестеро воздержались.

"Данный законопроект был разослан в органы управления здравоохранением Республики Дагестан, комитеты Народного Собрания. Замечаний и предложений от комитетов не поступило", - сказал в ходе обсуждения законопроекта заместитель председателя комитета Народного Собрания Дагестана по здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев, добавив, что законопроект также прошел обсуждение во всех фракциях республиканского парламента.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.