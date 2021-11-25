Во Франции ревакцинация станет обязательной с 15 января для продления санпропуска

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Франции аннулируют после 15 января все санитарные пропуска, выданные совершеннолетним жителям страны, если они не пройдут ревакцинацию. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Париже министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"С 15 января все санитарные пропуска граждан от 18 до 65 лет, которые не получат бустерную дозу, будут деактивированы. У людей будет два месяца, чтобы получить третью дозу. К тому моменту у большинства пройдет от 5 до 7 месяцев с момента прохождения полного курса вакцинации", - сказал он.

Глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация является действенным способом снижения нагрузки на медицинские учреждения. Он продемонстрировал график заполнения реанимационных отделений, согласно которому подавляющее большинство пациентов не привиты от коронавируса.

"Франция с этой субботы начнет открывать новые и возобновлять работу старых центров вакцинации в связи с ревакцинацией для всех граждан с 18 лет", - добавил он. Министр уточнил, что сейчас Франция располагает запасами в 26 млн доз препаратов американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech и американской компании Moderna.

По словам Верана, "пятая волна эпидемии станет сильнее и продолжительнее, чем четвертая", которая фиксировалась в начале лета. Генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон, в свою очередь, сообщил, что сейчас заболеваемость во Франции находится на уровне 193 случая на 100 тыс. жителей, и допустил, что пик очередной волны эпидемии придется на начало декабря.