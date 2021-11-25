Католикос всех армян отправился в Москву с патриаршим визитом

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Католикос всех армян Гарегин II в четверг отправился с патриаршим визитом в Москву, где намерен провести встречи с благотворителями Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы духовного лидера Армении.

"25 ноября Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян, отправился с патриаршим визитом в Москву. В рамках визита Его Святейшество встретится с благотворителями Первопрестольного Святого Эчмиадзина, чтобы обсудить реализуемые ими программы", - отмечается в сообщении.