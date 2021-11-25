Оренбургская область поддержала федеральный законопроект о введении QR-кодов

ОРЕНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области большинством голосов поддержали в четверг проект изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предусматривающий введение QR-кодов для посещения массовых мероприятий, объектов культуры и общепита, передает корреспондент ТАСС.

За проект федерального закона высказались 30 депутатов, против - 17.

Заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Оренбургской области Светлана Быкова пояснила, что существует три варианта выхода из пандемии: введение локдауна, принудительная вакцинация или введение QR-кодов.

"Мы не добились тех показателей по охвату вакцинацией, которые приведут к значительному снижению заболеваемости, люди погибают и погибают ежедневно. Следовательно, необходимая мера, крайняя мера - это введение QR-кодов", - сказала она.

В Оренбургской области с 1 ноября система QR-кодов действует в государственных и муниципальных театрах, а также при организации концертов. Такие услуги запрещено оказывать тем, кто не предъявил QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до посещения мероприятия.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.