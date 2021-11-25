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Член СПЧ Бабушкин рассчитывает, что новый глава ФСИН проявит себя с лучшей стороны

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, которым освободил от должности директора ФСИН Александра Калашникова

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин рассчитывает, что новый глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев в работе на новой должности проявит себя с лучшей стороны.

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Бабушкин, который также является членом общественного совета при министре юстиции РФ по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг, что экс-глава ФСИН Александр Калашников "пользовался доверием и уважением сотрудников учреждений и правозащитников". "Поэтому мне сложно что-то сказать. Как проявит себя Аркадий Александрович Гостев - будем надеяться, что с лучшей стороны", - сказал он.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности директора ФСИН Александра Калашникова. Другим указом президент назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем главы МВД.

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